Dispensadores de gel desinfetante destruídos em praias

Nos últimos dias, alguns dispensadores de gel desinfetante instalados junto a praias de Portimão foram alvo de vandalismo. A denúncia é feita pela autarquia, que garante que os equipamentos foram "rapidamente reparados e reposto o seu funcionamento".

Os vândalos danificaram os dispensadores a pontapé, deixando os mesmos inoperacionais. A autarquia destaca que está a efetuar um "esforço suplementar para que nada falte, em termos de segurança" aos utentes da praia neste tempo de pandemia, pelo que manifesta "tristeza" pela situação verificada.

Estes equipamentos dispõem de álcool-gel. No total, foram instalados 30 nos acessos às zonas balneares deste concelho algarvio, onde a época balnear começou no dia 6 do corrente mês.

Além dos referidos atos de vandalismo, foram igualmente detetados casos em que os dispensadores ficaram rapidamente sem álcool-gel devido ao uso desregrado de desinfetante por algumas pessoas.