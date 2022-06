A modalidade ‘casa aberta’, que permite que à população se desloque a um centro de vacinação e receba a vacina contra a Covid-19 sem qualquer agendamento, está disponível, desde esta sexta-feira, para as pessoas com 80 ou mais anos que cumpram os critérios de elegibilidade para receber a segunda dose de reforço.









O balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de que, até ao momento, “foram vacinadas cerca de 380 mil pessoas acima dos 80 anos, bem como residentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas ”. Os horários de funcionamento dos centros de vacinação estão disponíveis para consulta no site da DGS.

Em comunicado, a autoridade nacional de saúde relembra que a população elegível para esta segunda dose “deve ser vacinada com um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose ou após um diagnóstico de infeção”. Para os cidadãos que tenham recebido todas as doses anteriormente disponibilizadas, esta será a 4ª inoculação. A campanha de vacinação do próximo outono/inverno prevê a coadministração das vacinas contra a gripe e Covid-19 na população com mais de 65 anos, pessoas com mais de 18 anos com doenças graves, profissionais de saúde e utentes de lares e de cuidados continuados.

Vacinas evitaram mortes







Leia também Especialistas alertam para quinta vaga da pandemia da Covid-19 Desde a aprovação, em dezembro de 2020, as vacinas contra a Covid-19 evitaram a morte de 19,8 milhões de pessoas, em 31,4 milhões de potenciais óbitos, diz um estudo publicado na revista científica ‘The Lancet’.

Acesso a medicamentos



O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida defende que “é eticamente exigível garantir o rápido acesso da população ao medicamento”, defendendo mecanismos iguais às vacinas contra a Covid-19.





Internamentos descem



Portugal registou, entre 14 e 20 de junho, 95 943 infeções, 239 mortes por Covid-19 e uma nova diminuição dos internamentos em Enfermaria e Intensivos, indicou esta sexta-feira a DGS.