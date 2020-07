Máquinas táteis sem higienização constante e composições sem capacidade para garantir o distanciamento social. Foi este o cenário testemunhado pelo, esta terça-feira de manhã, em plena hora de ponta.No acesso à estação, os postos de venda de bilhetes não são desinfetados a cada utilização. Alguns não têm sequer recibo ou bilhetes disponíveis. Já no interior da carruagem, numa viagem de comboio entre as estações de Agualva-Cacém e Lisboa-Rossio, só se deu pela presença do revisor uma única vez. Os passageiros acumulam-se junto às portas e, nos bancos, não há qualquer sinal que impeça os utentes de seguir viagem próximos."Não conseguimos num comboio ter um distanciamento social de dois metros, não é possível. Tínhamos o comboio a transportar muito pouca gente, isso é inviável do ponto de vista da CP e é inviável do ponto de vista das necessidades das populações, não é possível fazermos isso, por isso é que isto é uma questão tão delicada", admitiu esta terça-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Entre os 2 mil trabalhadores da CP que operam dentro das composições, há registo de três casos de Covid-19, revelou o governante, indicando que não há nenhum caso de infeção entre os 700 trabalhadores de empresas externas de limpeza."Não estou a dizer que não haja risco de transmissão no comboio, estou a tentar relativizar a questão com informação objetiva", frisou Pedro Nuno Santos, destacando, preocupado, que a CP, com 100% da oferta disponível neste momento, "está a perder 12 milhões de euros por mês"."Não é por a lotação estar restringida a 2/3, é por falta de procura", justifica.