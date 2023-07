Dístico no pára-brisas já não é obrigatório

A partir desta terça-feira já não é preciso colocar o dístico que comprova o pagamento do seguro de responsabilidade civil automóvel no vidro do veículo.



Também as coimas, dos 250 aos 1250 euros, e que estavam associadas à obrigatoriedade da afixação do dístico, deixam de existir.



Na nova lei publicada segunda-feira, em ‘Diário da República’, já não há referência ao dístico e especifica-se que os documentos que comprovam o pagamento do seguro “podem ser emitidos e disponibilizados através de meios eletrónicos, sem prejuízo da sua emissão e disponibilização em papel, sem custos acrescidos, a pedido do tomador do seguro”.









