Distribuição dos medicamentos de dispensa hospitalar abre guerra na Saúde

As Ordens dos Médicos e dos Farmacêuticos estão indignados com a criação, pelo Ministério da Saúde, de um Grupo de Trabalho para a Dispensa de Proximidade de Medicamentos que deixa de fora as duas classes profissionais.









“É estranho, é de uma desconsideração total para com as ordens profissionais, diria que se calhar até é uma ilegalidade. Não me lembro disto na história da democracia portuguesa. A responsabilidade de tratar dos doentes ainda não é dos políticos. Mas este ministério insiste em pôr os profissionais de saúde de lado”, afirmou Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos.

Em causa está a distribuição dos medicamentos de dispensa hospitalar para tratar doenças crónicas, autoimunes e oncológicas, que durante o período da pandemia foram entregues pelas farmácias de proximidade ou em casa dos doentes. A medida poderá passar a ser definitiva e, para isso, o Ministério da Saúde constituiu um grupo de trabalho liderado pelo Infarmed para estudar soluções.



“Mas fomos nós, médicos e farmacêuticos e associações de doentes que, num acordo com o Infarmed, criámos esta solução durante a pandemia para evitar que doentes de risco fossem ao hospital e para que não lhes faltasse medicação”, afirmou Miguel Guimarães, que avisou que as Ordens vão “exigir participar” no processo que tinham iniciado.