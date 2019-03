Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distribuidor perde remédio perigoso que foi a causa da morte de Prince

Desapareceram 430 unidades: 1 grama mata até 500 pessoas.

Por Miguel Balança | 01:30

Matou o cantor norte- -americano Prince e tem 50 vezes mais força do que uma dose de heroína: um grama de Fentanil tem a capacidade para matar por overdose até 500 pessoas. Mais de 400 unidades do potente analgésico desapareceram do distribuidor do medicamento em Portugal, revelou esta quinta-feira o Infarmed.



De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento, 430 unidades do fármaco Fentanilo Basi - nome comercial do medicamento cuja embalagem encerra 10 ampolas de 5 mililitros - desapareceram das instalações de um distribuidor grossista de medicamentos de uso humano em Portugal.



O crescente uso recreativo daquele opiáceo preocupa as autoridades internacionais e colocam- -no permanentemente na mira do narcotráfico. Em comunicado, o Infarmed revela que estão em curso "ações inspetivas ao circuito do medicamento".



O Fentanil é utilizado em analgesias de curta duração e no período pós-operatório. Como componente analgésico, é substância ativa na anestesia geral e de uso recorrente como suplemento a anestésicos locais. O remédio destina-se ao tratamento da dor extrema provocada por doenças crónicas e oncológicas.



O Infarmed pede que qualquer suspeita sobre a autenticidade das unidades em causa - lote nº 3022, registo 4419685 - seja comunicada às autoridades.