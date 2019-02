Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Distribuídos 4,9 milhões de preservativos num ano

Em 2017, houve 1068 novos casos de infeção por VIH diagnosticados em Portugal.

Por F.G. | 08:53

As autoridades de saúde distribuíram, no ano passado, cerca de 4,9 milhões de preservativos em centros de saúde, hospitais, organizações não-governamentais, escolas e prisões, mais um milhão do que em 2014.



Os dados da Direção-Geral da Saúde, no âmbito do Dia Mundial do Preservativo, mostram que a maioria distribuída (4,7 milhões) eram preservativos masculinos.



Foram distribuídos cerca de 170 mil preservativos femininos.



Em 2017, houve 1068 novos casos de infeção por VIH diagnosticados em Portugal, maioritariamente (99,6%) em pessoas com 15 ou mais anos.



Em 98,1% dos casos a transmissão ocorreu por via sexual.