Distrito de Bragança tem 75% dos maiores de 80 anos com vacinação contra a Covid-19 completa

Cerca de 75% da população do distrito de Bragança com mais de 80 anos já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19, divulgou esta terça-feira a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

De acordo com os dados avançados à Lusa pela entidade responsável pelo processo de vacinação na região, nesta faixa etária "cerca de 90% da população já recebeu, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19 e cerca de 75% já tem a vacinação completa (duas doses da vacina)".

As vacinas estão a ser administradas por equipas da ULS do Nordeste nos centros de saúde e em centros de vacinação instalados em cada um dos 12 concelhos da região e estas equipas "já concluíram a vacinação dos utentes e colaboradores das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e outros Lares Residenciais elegíveis na primeira fase de vacinação".

Ao todo foram vacinadas 6.500 nestas estruturas, onde ainda falta administrar a vacina àqueles casos em que, durante a primeira fase do plano de vacinação, ocorreram surtos ou casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Entre os diferentes grupos etários e prioritários do plano de vacinação, o distrito de Bragança aproxima-se de metade da população com, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19.

Até 23 de abril, tinham sido administradas mais de 56 mil doses de vacinas na região com cerca de 125 mil residentes.

Do total de 56.357 doses de vacinas, 39.603 correspondem a primeiras doses e 16.754 a segundas doses, segundo os dados da ULS do Nordeste.

Nestes números estão incluídos "profissionais de saúde, colaboradores e utentes das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e outros Lares Residenciais, utentes que integram o primeiro e segundo grupos de prioritários e profissionais considerados essenciais".

A ULS do Nordeste lembra que "a vacinação contra a covid-19 está, nesta etapa, a ser alargada a um maior número de pessoas, estando disponíveis três formas de agendamento: através de autoagendamento na plataforma dos Serviços de Saúde criada para o efeito, através de SMS enviado pelos Serviços de Saúde e através do contacto do Centro de Saúde".