Dívida da Saúde 'sufoca' bombeiros do distrito do Porto

A Administração Regional de Saúde (ARS) Norte deve mais de 100 mil euros às corporações de bombeiros do distrito do Porto. Em causa, a falta de pagamento das comparticipações no transporte de doentes, desde junho. Quem o garante é José Miranda, presidente da federação distrital de bombeiros. A ARS diz que o pagamento "está previsto para os próximos dias".São 40 as corporações do distrito do Porto que estão agora em situação de verdadeiro sufoco. "Desde há muito que prestamos serviço à ARS e aos hospitais no transporte de doentes. Os hospitais, tendo autonomia, pagam por eles, enquanto os restantes são pagos pela ARS, disse José Miranda."Estamos com quase mais de um mês de atraso. Ora, estando-se a viver um período de pandemia, em que os gastos são muito superiores, devido a termos de adquirir equipamento de proteção individual, as associações estão com problemas graves", frisou o presidente da Federação de Bombeiros do Porto.José Miranda assume "estranhar a situação", porque "nas outras ARS as situações estão em dia". Revelou ainda ter "dado conhecimento da situação ao presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, que é quem representa o Governo no distrito, para tentar interceder junto de quem de direito".Este sábado à tarde a ARS esclareceu a situação. "Informamos que a liquidação da dívida existente relacionada com o transporte de doentes pelos bombeiros está prevista para os próximos dias."