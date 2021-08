Dívida põe irmãos à beira do despejo em Sintra

Foi numa ida ao café do bairro, em Mem Martins, Sintra, que Adriano Figueiredo, de 31 anos, percebeu que estava na iminência de perder a casa: “A minha mãe faleceu em janeiro e fiquei sozinho com o meu irmão Manuel. Um dia vou ao café e dizem-me que a câmara nos ia tirar a casa”.O próximo passo foi tentar regularizar junto da Câmara de Sintra a dívida deixada pela mãe, e que nenhum elemento da família conhecia: “Tentei chegar a acordo com a câmara para pagar os 32 mil euros, mas o que me propuseram não conseguia cumprir”.