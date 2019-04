Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dívida pública sobe 1,2 mil milhões de euros entre janeiro e fevereiro

Informação foi divulgada esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

A dívida pública, na ótica de Maastricht, que conta para Bruxelas, aumentou 1,2 mil milhões de euros entre janeiro e fevereiro, situando-se nos 249,3 mil milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).



Para este aumento, o segundo consecutivo desde o início do ano, "contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida", sinaliza o BdP.



De acordo com o banco central, os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 0,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando os 227,7 mil milhões de euros, acrescenta.



Em janeiro, em termos absolutos, a dívida pública tinha aumentado para 248,0 mil milhões de euros, dos 244,9 mil milhões registados em dezembro, após o pagamento da dívida de Portugal ao Fundo Monetário Internacional (FMI).



Após ter atingido valores recorde em outubro e novembro, em dezembro a dívida pública contraiu-se, mas no conjunto do ano 2018 aumentou 2,1 mil milhões de euros, face a 2017.