Dívida trava compra de medicamentos

OTribunal de Contas (TdC) recusou um pedido de compra de remédios para o cancro, no valor de 2,7 milhões de euros, ao Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), em Lisboa, que integra os hospitais de Santa Maria e o Pulido Valente.Na origem da recusa estão dívidas do CHLN, superiores a 54,6 milhões de euros e que obrigam o TdC a rejeitar a solicitação, tendo em conta a Lei de Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, que estabelece que os serviços públicos só possam avançar com contratos caso tenham orçamento para os pagar em três meses.Confrontado pelo CM, o TdC cita a lei e diz que é obrigado a chumbar os pedidos. Acrescenta que "há cerca de dois anos", foi enviada uma carta por parte do "presidente do TdC" ao Governo, "alertando para a situação". Mesmo sem remédios, o CHLN garante que, "os doentes seguidos têm e sempre tiveram acesso". Também o Hospital de Guimarães e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) viram recusados vistos pela mesma razão.No caso do Hospital de Guimarães, a verba destinava-se à compra de um remédio. No CHTMAD, à recolha e tratamento de roupa hospitalar. Ao CM, as duas unidades hospitalares asseguram que nem o tratamento nem a prestação do serviço estiveram em causa devido à recusa.