Dívidas à Segurança Social crescem quase 13% no ano de início da pandemia

As dívidas à Segurança Social, em condições de entrarem em cobrança coerciva, cresceram 12,7% em 2020, atingindo os 2,5 mil milhões de euros, de acordo com o relatório sobre a Conta da Segurança Social. O que não é de estranhar tendo em conta que 2020 foi o ano da declaração de pandemia de Covid-19, com fortes impactos sociais e nos próprios serviços da Segurança Social, para além do aumento da despesa. Nesse ano, por exemplo, entre as medidas tomadas para minimizar os efeitos negativos foram suspensos os processos de execução fiscal.No que diz respeito à cobrança propriamente dita, caiu quase 30 %, face a 2019, arrecadando 470,6 milhões de euros, ou seja, menos 196,2 milhões do que no ano anterior. Quase 60% da verba foi arrecadada através dos pagamentos a prestações. A Segurança Social avançou ainda com 628 461 penhoras, nomeadamente sobre contas bancárias, IRS e IVA.Não só a dívida cresceu, como as despesas aumentaram já que a pandemia levou à introdução de medidas de apoio social, com a criação de subsídios a trabalhadores, às famílias, às empresas.De acordo com a Conta da Segurança Social foram ainda transferidos pelo Orçamento do Estado 2,4 mil milhões de euros para financiar as medidas excecionais e temporárias de combate à pandemia de Covid. As contribuições cobradas cifraram-se em 18,2 mil milhões de euros, ou seja, menos 135,6 milhões de euros do que em 2019.O abono de família a crianças e jovens representou 91,4% (750,9 milhões de euros) da verba total despendida com abono. O abono pré-natal assumiu 5,2% do total (43,1 milhões de euros) e as bolsas de estudo 3,4% (27,6 milhões de euros), segundo a Segurança Social.A despesa com o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, no âmbito das medidas para atenuar os efeitos da pandemia, atingiu 158,6 milhões de euros, enquanto o lay-off ultrapassou os 823 milhões de euros.