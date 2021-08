Arranca este sábado a vacinação contra a Covid-19 dos 210 mil menores com 16 e 17 anos, numa ação que, em Loures e Odivelas, tem a participação de DJ até de madrugada. Este fim de semana, os centros de vacinação estão reservados, em exclusivo, para os adolescentes destas idades. Até ao início da tarde desta sexta-feira já se tinham inscrito, através do portal do autoagendamento, 165 mil jovens, mais de metade do universo a imunizar. Mas o número de vacinados deverá ser, no final dos dois dias, muito superior: o sistema ‘Casa Aberta’ foi alargado e, até amanhã, só aceita menores nesta faixa etária.









Para usufruir da modalidade é necessário que o utente tire a senha, na internet (www.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/) e no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um centro de vacinação no seu concelho de residência.





Com o objetivo de atrair um maior número de jovens, em Loures e Odivelas a vacinação conta com animação de DJ, este sábado, a partir das 20h00 e até à 01h00. Em Odivelas, no Pavilhão Multiusos atua o DJ Jigar Govinde. Já em Loures, no Pavilhão António Feliciano de Bastos, ouve-se o DJ Puto Márcio. A atuação de ambos é, em exclusivo, para as pessoas vacinadas nesse horário.