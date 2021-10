Está aberta a época do Orçamento do Estado 2022. A proposta foi entregue dia 11, segunda-feira à noite, mas há já vários pontos que é melhor apontar, porque vão fazer alguma diferença na carteira, a partir do próximo ano.

O Governo promete novos aumentos de impostos e não esqueceu serviços que estiveram, até agora, fora das contas orçamentais. Tabaco, álcool, serviços de televisão por subscrição, bebidas açucaradas e plástico são apenas alguns exemplos.



Leia o conteúdo completo na Sábado.