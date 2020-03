"Doa a quem doer, ninguém é intocável", avisa o presidente do Supremo Tribunal de Justiça

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, reagiu esta quarta-feira com firmeza perante o clima de suspeitas que paira sobre a distribuição de processos pelos juízes: "O sistema tem de funcionar. Doa a quem doer, ninguém é intocável"."Houve um rombo na confiança dos cidadãos na Justiça", afirmou o também presidente do Conselho Superior da Magistratura, órgão que terça-feira decidiu pela aplicação de processos disciplinares a três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa.Vaz das Neves, ex-presidente do tribunal e hoje reformado, Orlando Nascimento, que pediu a demissão de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, e Rui Gonçalves, são suspeitos da utilização abusiva do sistema de distribuição de processos.Joaquim Piçarra afirmou que o sistema é uma "ferramenta do sorteio que pode continuar a ser melhorada para garantir maior confiança."O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, expressou apoio a Joaquim Piçarra. Manuel Soares acrescentou que "no processo disciplinar, se forem recolhidos indícios que apontem para uma pena final de expulsão, devem ser suspensos" até ser "confirmada a utilização abusiva do sistema".O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, participou ontem na distribuição diária de processos, explicando o funcionamento.Presidente admitiu que o sistema pode ser condicionado: "Suponham que digo à secretária, é um processo delicado, não vai a distribuição esta semana’, ou, ‘só o fazemos de 15 em 15 dias’.Carlos Costa Brito, do Instituto de Gestão Financeira dos Equipamentos, disse que as operações são passíveis de auditoria.