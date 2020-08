Docapesca instala balneários provisórios no porto de pesca de Quarteira

A Docapesca anunciou esta terça-feira que vai colocar sanitários provisórios no porto de pesca de Quarteira. A garantia foi dada depois de oter denunciado a falta de condições de higiene dos pescadores."Estamos a finalizar a colocação de instalações sanitárias provisórias para estas duas semanas", refere a entidade que gere os portos de pesca do País, que garante que estão a "concluir um projeto" para a "construção das novas instalações definitivas".Esta solução está a ser realizada em conjunto com a Câmara de Loulé.