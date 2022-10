Maria Vaz tem 52 anos, é professora de Educação Especial, e tem vivido dias difíceis desde o início do ano letivo. Foi colocada na Escola Básica Luciano Cordeiro, em Mirandela, mas as obras no edifício e zona envolvente cortaram o acesso direto à escola. A professora desloca-se em cadeira de rodas e só consegue entrar com a ajuda de colegas, funcionários e pessoal das obras, que a levam em braços.









