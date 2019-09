Docente universitário sem salário por erro em concurso

O primeiro professor português doutorado em Belas Artes está há um ano sem emprego, salário, nem quaisquer direitos sociais, devido à anulação do concurso que ganhou há oito anos para coordenador da área científica de Artes Plásticas na Escola Superior de Arte e Design (ESAD) das Caldas da Rainha.António Delgado, de 61 anos, trocou a Universidade da Beira Interior (UBI), onde esteve nove anos, pela escola do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e diz estar a viver um "processo kafkiano"."É uma ilegalidade tremenda e obscena, que foge a qualquer normalidade", disse ontem António Delgado ao, criticando o IPL por lhe ter "dado posse sabendo da queixa".O concurso ocorreu em 2010 e teve três candidatos. Um deles, entretanto falecido, contestou a decisão do IPL para o Tribunal Administrativo de Lisboa, que seis anos depois lhe veio dar razão.Em causa a "violação do principio de divulgação atempada de critérios, métodos de seleção e classificação final", o que levou o IPL a anular o concurso e o contrato com António Delgado, que entretanto já se tinha desvinculado da UBI.O presidente do IPL, Rui Pedrosa, disse ontem aoque não podia "fugir" da decisão judicial, não preconizando qualquer solução. Enquanto isso, António Delgado está impossibilitado de dar aulas, de progredir na carreira e sem rendimentos.