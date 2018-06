Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Docentes ameaçam processar o Governo

Sindicatos prolongam greve e garantem que vai haver exames.

Por Bernardo Esteves e Francisca Genésio | 01:30

As organizações sindicais que representam os professores ponderam avançar com "ações judiciais contra o Estado Português, caso este não cumpra com as obrigações".



Em causa está a contabilização integral do tempo de serviço dos docentes que esteve congelado - 9 anos, 4 meses e 2 dias -, mas que o Governo rejeita pagar na totalidade.



"A nossa entidade empregadora é o Estado, e os professores são credores do Estado Português", disse Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, após reunião dos vários sindicatos.



Segundo o Governo, a sua proposta, de contabilizar 30% do tempo congelado, representaria uma despesa anual de 140 milhões de euros, enquanto a dos sindicatos custaria, por ano, 600 milhões de euros, a partir de 2023.



Os sindicatos anunciaram um calendário de greves, que não incidirão sobre os exames: de 18 e 29 de junho, que poderá estender-se até 15 de julho "caso a situação não esteja resolvida"; o primeiro dia de aulas do próximo ano letivo (14 de setembro), e a primeira semana de outubro.



Para a semana o Ministério da Educação volta a reunir com os sindicatos.