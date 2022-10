Professores cujos pedidos de Mobilidade por Doença (MPD) foram negados por motivos burocráticos (falta de documentos, por exemplo) e que solicitaram o aperfeiçoamento do procedimento ficaram a conhecer os resultados no final da semana passada.



O Ministério da Educação (ME) deu apenas um dia para docentes cujos pedidos foram deferidos aceitarem ou não as colocações em novas escolas.









Ver comentários