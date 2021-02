Docentes contra vagas em escalões que impedem progressão

É em duas frentes que a classe docente está a contestar a existência de vagas para o 5º e 7º escalões, que não permitem a progressão de professores que estão em condições de avançar. Há milhares de professores prejudicados, quer no tempo de serviço, quer no ordenado - cuja diferença pode ser de 170 euros por mês.A Fenprof está a promover um abaixo-assinado, dirigido ao Governo, "contra o mecanismo administrativo que, em dois anos, fez aumentar em 278% o número de docentes impedidos de progredir a dois escalões da carreira, com 577 a ficarem retidos já pelo segundo ano consecutivo e a perderem esse tempo de serviço".Este sábado foi lançada uma petição pública online, por iniciativa do blogue Arlindovsky, dirigida ao Parlamento, Primeiro-Ministro, Ministro da Educação e presidente da Assembleia República, que exige o fim das vagas no acesso aos 5º e 7º escalões. "Em 2020 constavam nas listas definitivas de acesso ao 5º e ao 7º escalão: 1530 docentes no 4º escalão e 2398 no 6º escalão. Continuam de fora do acesso ao 5º escalão 673 docentes e no acesso ao 7º escalão 1348 docentes", ou seja, 2021.Tempo de serviço, frequência de ações de formação e avaliação do desempenho são os requisitos para progredir.Em 2018 ficaram retidos nos 4º e 6º escalões 534 docentes, 2158 em 2019 e 2021 no ano passado, segundo a Fenprof.A variação do vencimento líquido pode chegar a 90 euros (do 4º para o 5º escalão) e de 170 euros do 6º para o 7º.