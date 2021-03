Docentes do Ensino Superior sem vacinas da Covid-19

O ensino Superior pode regressar ao regime presencial a 19 de abril, no âmbito do plano de desconfinamento do Governo, mas os professores e funcionários não terão a prioridade na vacinação contra a Covid concedida nos ensinos Básico e Secundário. No caso dos professores, estão em causa 35 283 pessoas, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, relativos a 2018/2019."Entendemos que os docentes deviam estar no grupo prioritário da vacinação, numa altura em que se prepara o regresso ao contacto com os estudantes. Propusemos isso mesmo à ‘task force’", afirmou ao CM Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Ao CM, a ‘task force’ confirma a exclusão: "Estamos ainda numa fase inicial do processo e, por isso, concentrados em garantir a vacinação do pessoal docente e não docente das creches, Pré-Escolar e 1º ciclo. Este processo de vacinação das escolas deverá acompanhar o desenrolar do processo de desconfinamento, pelo que os grupos seguintes serão comunicados, atempadamente, sempre atendendo à disponibilidade de vacinas."O ensino Superior, que envolve mais de 340 mil estudantes, também não foi incluído no programa de testagem, mas o Governo recomendou esta sexta-feira que as instituições façam testes. "Há instituições com laboratórios credenciados que vão continuar a fazer rastreios, mas não há um programa de testagem generalizado e nas instituições sem laboratórios não deverá haver testes", afirmou Pedro Dominguinhos. A Federação Académica do Porto também já exigiu rastreios no Superior.