Docentes estão contra novo regime de mobilidade por doença

“Mais que um desrespeito, é um atentado à integridade física e psicológica dos mais frágeis”. O alerta é de Sílvia São Miguel, professora com artrite reumatoide e espondilite anquilosante, não colocada na escola que lhe permitiria lecionar e seguir as 4 horas diárias de tratamentos, tendo regressado à escola de origem, a vários quilómetros.Dezenas de professores “injustiçados por este novo regime” de mobilidade por doença exigiram esta terça-feira, no Porto, respostas do Ministério da Educação.