Os professores contratados que receberam o subsídio de Natal por inteiro foram obrigados a devolver grande parte do valor. Em causa estão docentes que, apesar de terem sido contratados a partir de setembro, receberam através das escolas o subsídio de Natal por completo, quando deveriam ter recebido apenas o correspondente aos meses de trabalho desde o início do contrato até 31 de dezembro de 2021.





“Há escolas que exageram e pagam logo o subsídio por completo, há outras que só processam o valor correspondente aos meses trabalhados até ao fim do ano e que depois pagam o resto no final do contrato, em agosto”, explica aoFilinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Isto acontece, frisa, porque pode haver casos de docentes contratados para o ano letivo completo mas que saem antes do final do contrato – evita-se assim que mais tarde tenham de ser obrigados a devolver o que receberam indevidamente.