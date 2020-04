Doces, legumes e carne rechearam mesa dos portugueses na Páscoa

O carrinho de compras dos portugueses manteve a tradição na semana da Páscoa, entre os dias 6 e 12 de abril, com um aumento da procura por doces, legumes e carne, segundo o barómetro da Nielsen divulgado ontem, que registou um crescimento homólogo de 9% nas vendas de bens de grande consumo, atingindo os 181 milhões de euros.

O consumo de confeitaria e doçaria subiu 14%, entrando nesta semana para o ranking das "categorias que mais crescem na alimentação", enquanto as bebidas alcoólicas e as cervejas/sidras/panaches registaram um incremento de 18%, de acordo com o mesmo relatório. Os legumes e o talho também estão em alta e em destaque nos frescos, especialmente a carne de ovino/caprino, (+ 83%). "As tendências analisadas demonstram que, apesar da situação inédita em que nos encontramos, os portugueses não deixaram passar ao lado uma das mais relevantes datas no calendário", comenta Marta Teotónio Pereira, consultora da Nielsen.

Numa semana em que por quatro dias os portugueses não puderam sair do concelho de residência, as vendas online mantiveram a tendência de alta (110%) e dispararam 128% em novos lares, revelou a Nielsen.

Já a compra de produtos de higiene pessoal e para o lar registou pela primeira vez em estado de emergência uma queda de 5% com destaque para o papel higiene (-13%), o que segundo o barómetro poderá estar relacionado com o elevado armazenamento destes produtos em semanas anteriores.





