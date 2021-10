Os bombeiros de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, juntaram-se para homenagear um colega de 45 anos, que luta contra uma forma rara de cancro. Rui Almeida Santos deixou de ter condições de saúde para trabalhar e, no último sábado, realizou o último serviço operacional: ajudou a combater um incêndio em zona de mato, na Vala do Carregado.