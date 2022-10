Quase um quarto dos magistrados colocados (23,1%) não está efetivamente ao serviço. Esta é uma das conclusões de um inquérito do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público às condições de trabalho da classe.









Entre os principais motivos para este número estão situações de doença (37,3%), licenças de maternidade/paternidade (27,6%) e gravidez de risco (12,7%). A falta de magistrados leva a que quem está de serviço realize mais trabalho do que o previsto. 41,4% dos magistrados afirmaram ser essa a sua realidade. “Isso tem repercussões a nível de saúde. Por isso é que temos cada vez mais colegas com problemas de saúde e há mais baixas médicas, porque quando se ultrapassa o limite do humanamente possível, as pessoas metem baixa e entram em ‘burnout’”, afirma Susana Saavedra, representante do sindicato.

A maioria dos magistrados (51,1%) admitiu que já sofreu problemas de saúde em consequência do serviço, sendo 57,6% de natureza física e psicológica, 26% apenas psicológica e 16,4% apenas física. Na sequência desses problemas de saúde, 61,7% já recorreram a consultas e baixa médica.



PORMENORES



Amostra







Leia também Faltam funcionários em tribunais sem condições O inquérito foi realizado no último trimestre de 2021 e decorreu ao longo do primeiro semestre de 2022, tendo respondido cerca de 600 trabalhadores.

Resultados



Relatório mostra as carências materiais existentes nos locais onde magistrados do Ministério Público e oficiais de justiça exercem as suas funções. Sindicato pede adoção de medidas.

Quase metade dos edifícios têm problemas

De acordo com o relatório, 45,5% dos edifícios onde os magistrados trabalham apresentam danos. Há infiltrações, falta de ventilação, reboco a cair, buracos no chão e no tecto e ratos (no Seixal, coloca-se veneno).