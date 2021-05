Doenças profissionais das mulheres aumentaram quase para o dobro em 2020

O número de casos de doenças profissionais certificadas das mulheres aumentou quase para o dobro em 2020, chegando aos 10 240, alertou esta sexta-feira a CGTP, citando dados atualizados da Segurança Social. Segundo a central sindical, no ano passado estavam certificadas a trabalhadoras 2476 doenças profissionais sem incapacidade e outras 7764 doenças profissionais com incapacidade. Em 2019, estavam certificadas 1 198 doenças profissionais sem incapacidade e 4447 com incapacidade, totalizando 5645 casos.









A maioria das doenças profissionais certificadas a mulheres em 2020 eram relativas a doenças musculoesqueléticas – 1617 sem incapacidade e 6901 com incapacidade –, seguidas das perturbações neurológicas – com 419 casos sem incapacidade e 767 com incapacidade. No que toca a idades, foi entre os 50 e os 54 anos que se registou um maior número de casos, com 521 doenças profissionais sem incapacidade e 1954 com incapacidade.

Relativamente a setores de atividade, as Indústrias Transformadoras, seguidas das Atividades de Saúde Humana e Apoio Social, são áreas em que se registam o maior número de doenças profissionais das mulheres (58% do total).





Em 2020 foram certificadas a homens 1032 doenças profissionais sem incapacidade e 3079 doenças com incapacidade, num total de 4111.