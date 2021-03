A doente oncológica a quem foi negado um tratamento falou esta segunda-feira à, explicando a sua versão dos factos.Susana Vilaça, de 42 anos, tem cancro da mama há sete anos e revelou que a recusa do Infarmed em facultar o tratamento com o medicamento Lynparza, com a substância ativa olaparib, se relaciona com "aspetos políticos e custos do medicamento."Susana Vilaça contou que já passou "por todos os tratamentos possíveis" para tratar a doença mas que se tornam "ineficazes", dando conta que o cancro tem vindo a recidivar-se em 2018, 2019 e no final de 2020."A equipa médica de oncologia do Hospital de Braga, que me está a seguir desde 2013, propôs-me este tratamento com perspetiva de boa qualidade de vida, [em relação a] outros, que se tornaram indecentes", esclareceu a mulher aoO medicamento Lynparza ameniza o desenvolvimento de células cancerígenas.