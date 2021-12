Um paciente, à data com 44 anos, viu-se forçado a amputar as duas pernas após não ter sido adequadamente atendido no Hospital de São Marcos, em Braga. Entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2005, o homem foi três vezes às Urgências com dores nas pernas, mas teve sempre alta no mesmo dia. Só ao quarto atendimento, no dia 6, é que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.