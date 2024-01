Doente avança para tribunal e acusa Hospital de Viseu de mentir

Álvaro Figueiredo, 80 anos, doente oncológico, sujeito a tratamentos de quimioterapia, e diabético, esteve sem cuidados de saúde, ao frio e deitado no chão das urgências do Hospital de Viseu, durante grande parte da madrugada de sábado, denunciou em exclusivo aoa filha, Sandra Figueiredo.O Hospital de Viseu nega que o doente tenha passado a noite no chão e garante que havia macas disponíveis. "É uma vergonha que uma entidade pública minta desta maneira. Eu entrei nas urgências e vi o meu pai encolhido, cheio de frio, e sem qualquer cuidado médico", assegura a filha, de 52 anos, reiterando que vai avançar judicialmente contra a unidade de saúde.O doente pediu à filha para o ir buscar ou levar cobertores. "Só quando eu cheguei, por volta das 07h30, é que trataram o meu pai. As urgências estavam vazias", afirma.