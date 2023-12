O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) acionou a VMER do Hospital de Santarém para socorrer uma paciente que estava à porta das urgências do hospital, e que demorou uma hora até ser admitida em situação urgente, no sábado. Às 10h27, os Sapadores de Santarém foram acionados para socorrer uma mulher, de 66 anos, com problemas cardíacos.Perante as dificuldades respiratórias da vítima, os bombeiros telefonaram para o CODU às 10h46, para saber qual a unidade para onde a deviam transportar. Sem resposta, dirigiram-se ao Hospital de Santarém e estavam a chegar às urgências quando o CODU devolveu a chamada, às 11h02. O operador do INEM considerou o caso urgente e acionou a VMER para prestar suporte avançado de vida à mulher, na ambulância dos bombeiros.