Doente Covid em estado crítico transportado do Hospital Garcia de Orta para o São João no Porto

O Hospital de S. João, no Porto, vai receber, esta terça-feira, um doente com Covid-19, vindo do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



O paciente será colocado em ECMO – Equipamento de Oxigenação por Membrana. Segundo nota do Centro Hospitalar Universitário de São João, a caminho de Lisboa está já a equipa de medicina intensiva- ECMO daquela unidade hospitalar do norte.





O doente deverá chegar durante a noite. Refira-se que o Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João tem como objetivo o tratamento de doentes críticos com falência cardíaca ou pulmonar potencialmente reversível, quando todas as outras medidas de suporte orgânico artificial falharam.

O Hospital de S. João tem recebido vários doentes infetados com o novo coronavírus nas últimas semanas vindos de hospitais da Zona de Lisboa e Vale do Tejo.