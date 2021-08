Maria de Lurdes Moura, de 58 anos, vive sozinha numa barraca junto ao rio Sado, em Alcácer do Sal, sem divisões, água, luz e casa de banho. No inverno, chove no interior. “Não tenho condições para alugar uma casa. Embora a Câmara de Alcácer do Sal esteja disponível para ajudar com 100 euros mensais, as rendas aqui custam todas entre 400 e 600 euros”, refere ao CM.









“Já me inscrevi num concurso da autarquia para atribuição de uma casa, mas não tenho muita fé porque há muitas pessoas em lista de espera e dão prioridade a famílias com filhos”, afirma Maria Moura, que vive com 209 euros mensais do Rendimento Social de Inserção. Com várias doenças crónicas, tem uma vida marcada “por violência doméstica” e “várias tentativas de violação por parte de familiares”.

A autarquia garante ao CM que “tem ajudado na compra de medicamentos e que existem várias famílias a necessitar de habitação social e que as casas disponíveis são poucas”.