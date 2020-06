Doente de Esclerose Lateral Amiotrófica: "Ninguém aceita um diagnóstico destes"

Começou com uma dor nos gémeos da perna direita, em 2013. A força foi-se perdendo e da perna espalhou-se pelo braço. Dois anos depois chegava o diagnóstico, inicialmente incompreensível: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Albino Medeiros diz que sabia pouco sobre a doença que o cientista britânico Stephen Hawking tornou famosa, mas foi à internet e deparou-se com "duas palavras de peso: degenerativa e incurável"."A minha mulher, Elsa, soube tudo sobre a doença, logo no início. Eu só sabia como tinha começado e como ia acabar." A ELA conduz à paralisia motora gradual e a uma morte precoce. Albino diz que o processo de adaptação à nova realidade foi duro e longo. "Estive muito tempo em negação. E quanto à aceitação, ninguém no seu perfeito juízo, pode aceitar uma coisa destas. Eu não aceito. Estou conformado", diz este geólogo de 61 anos, que nos últimos cinco perdeu a autonomia, passa os dias numa cadeira de rodas elétrica e comunica com a família através de um computador que reage aos seus movimentos oculares.E, no entanto, desengane-se quem pensa que um doente de ELA não tem qualidade de vida. Albino diz que a sua é "muito razoável", não só por causa do apoio familiar de que goza, como também do facto de poder contar com uma cuidadora formal e de estar rodeado dos meios técnicos que lhe permitem manter rotinas saudáveis e continuar a interagir com o mundo. O computador – que obteve através de mecenas – até lhe permite falar, e foi com este instrumento precioso, sem o qual se sente "perdido", que escreveu o livro ‘O Meu Gato e ELA’ (Chiado Editora, receitas a reverter para a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica).Mas Albino preocupa-se com os outros. Aqueles que sofrem a mesma doença e que não têm as mesmas facilidades. E, sobretudo, preocupa-se com a eventualidade de se querer institucionalizar os doentes de ELA. "Queremos ser humanizados, em nossas casas, com a nossa família e o apoio do Estado", conclui.