Doente de hemodiálise infetado com coronavírus em Moura

Um homem com cerca de 80 anos, residente em Moura, está infetado com coronavírus.O doente, que começou a apresentar sintomas da infeção, faz tratamento de hemodiálise no hospital de Beja.O bombeiro que fez o transporte do doente infetado está em quarentena no quartel de Moura e aguarda o resultado dos testes à Covid-19.