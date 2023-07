Uma mulher, de 73 anos, diagnosticada com um cancro em fase terminal, ficou seis horas no corredor da Urgência do Hospital de Faro, já depois de ter alta médica, à espera de uma ambulância para a transportar até casa.



Segundo o CM apurou, Natália Marques deu entrada no hospital algarvio, na segunda-feira, depois de sentir dificuldades respiratórias.









Ver comentários