Doente oncológica espera 90 minutos por elevador no Hospital de Santa Maria

Uma doente oncológica e de mobilidade reduzida esteve mais de 90 minutos à espera de um elevador para descer dois lanços de escadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Um verdadeiro pesadelo, depois de ter estado mais de seis horas no hospital em tratamento e consulta. "Havia um elevador fechado devido ao plano de contingência da Covid-19, mas o problema é que o outro estava avariado", começou por contar ao CM, acrescentando: "Ando de cadeira de rodas, mas posso deslocar-me com a ajuda de uma canadiana ou um andarilho. Mas nem isso me emprestaram no hospital".

Doente oncológica e com um problema numa anca, a paciente, de 38 anos, tentou de tudo para deixar a unidade hospitalar, onde tinha entrado de manhã, por volta das 9h30.

"Liguei para o gabinete de apoio ao utente, mas a única coisa que diziam é que teria de esperar que o elevador fosse consertado", contou. Acabou por aventurar-se, já perto das 15h30, descendo as escadas em mármore, apoiada no corrimão e pela mãe, de 63 anos, que também é uma doente de risco.

" A única solução apresentada era esperar, mas acabei por me aventurar com a minha mãe pelas escadas. A solução era uma de duas: ou saía a pé ou não saía. Fomos descendo muito lentamente. Se fosse um incêndio ou outra emergência não sei o que teria acontecido. Estavam lá várias pessoas, também com mobilidade reduzida, que se aventuraram a descer a escada nas cadeiras de rodas, correndo o sério risco de cair", desabafou.

A doente frisou que não tem "nenhuma queixa contra o pessoal do hospital", que tem sido incansável. Mas não tem dúvidas de que a situação deixou claro que o "plano de contingência do hospital tem falhas graves".

"É certo que foi um elevador que se avariou, mas tem de haver um plano. É que ficar 90 minutos à espera de um elevador, num átrio de passagem, não parece ser a solução correta para evitar o contágio", prosseguiu.

Esta foi a sua primeira consulta presencial. Antes não era possível, devido ao elevado risco de contágio da Covid-19. Esta quinta-feira esperou 90 minutos por um elevador. Acabou por ter de ir de escadas.



Marido desespera e liga à administração e gabinete do utente

O marido da paciente não escondeu a sua revolta com o sucedido. Ao saber da situação, ligou para a administração do hospital e para o gabinete do utente, mas obteve a mesma resposta da esposa. Teria de esperar. Uma situação que o deixou indignado.



Hospital não comenta casos particulares

Contactada pelo CM, fonte oficial do hospital disse "não ter conhecimento de qualquer queixa sobre a demora dos elevadores" e que "não comenta casos individuais". Sublinhou que existem circuitos covid-19 e não covid-19 no Hospital de Santa Maria.





