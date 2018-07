Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente oncológica faz apelo viral

Mulher, de 39 anos, pede soluções alternativas. Está internada no Hospital de Santarém.

Por João Nuno Pepino | 09:25

Mesmo sabendo que poucas esperanças lhe restam, A. D., doente oncológica em fase terminal, publicou um vídeo onde apela para não a deixarem morrer, pedindo para experimentar soluções alternativas.



No vídeo, que se tornou viral e vai a caminho do milhão de visualizações, A. D. explica que no hospital de Santarém, onde está internada, foi já tomada a decisão de lhe suspender os tratamentos, estando a aguardar a morte.



Contactada pelo CM, a administração do hospital garante que "nada foi negado à doente que não lhe fosse apropriado", e que teve "todos os cuidados e recursos que o seu quadro clínico exigiu". A decisão de suspender a quimioterapia e a radioterapia foi tomada porque o corpo da mulher chegou ao limite do que podia aguentar, sem evolução clínica favorável. O hospital acrescenta que, caso seja encontrada uma terapêutica viável, ela será seguida.



PORMENORES

Mãe de dois filhos

Natural de Torres Novas, a doente, A. D., tem 39 anos, é mãe de dois filhos, e reside no Cartaxo.



Cancro evoluiu

A mulher padece de um cancro nos pulmões que evoluiu de forma galopante, com metástases nos ossos, medula e outros órgãos vitais.



Companheira de quarto

O vídeo onde A. D. faz o apelo foi filmado e colocado na rede social Facebook pela companheira de quarto da paciente no hospital de Santarém, que se sensibilizou com o caso.