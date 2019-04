Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente oncológico celebra a chegada aos 100 anos no IPO

"Uma festa linda. Cheguei a um momento que nunca esperei", afirmou ao CM.

António Nunes, doente oncológico em tratamento, celebrou ontem a chegada aos 100 anos no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. "Uma festa linda. Cheguei a um momento que nunca esperei", afirmou ao CM, momentos antes de soprar as velas do seu centenário, acompanhado da família.



"Era um objetivo do senhor António. Falava nisso há algum tempo e não quisemos que, pelo facto de estar internado, não tivesse direito a este dia especial", contou Lina António, enfermeira da equipa multidisciplinar que organizou a festa.



A animação musical ficou a cargo do cantor José Reza.