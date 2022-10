Um doente com cancro no intestino e no rim morreu, no ano passado, à espera de cirurgia. O diagnóstico de tumor no rim foi feito em fevereiro de 2021. O homem aguardou meio ano por uma operação considerada urgente, morrendo a 17 de agosto de 2021.



Era seguido no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.









Ver comentários