Doente oncológico morre infetado com coronavírus no Lar da Santa Casa Misericórdia de Aveiro

Um doente oncológico, de 84 anos, utente do Lar da Santa Casa Misericórdia de Aveiro, em Oliveirinha, morreu esta sexta-feira de madrugada infetado com coronavírus.Neste lar foram confirmados 76 casos de infeção e já há a registar a morte de 22 utentes com Covid-19.Segundo o que oconseguiu apurar, os idosos infetados encontram-se numa sala autónoma, confinados aos quartos.