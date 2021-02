Doente respiratório chamado à pressa para ser vacinado contra a Covid-19 fica sem vacina

Um homem de 53 anos, portador de doença respiratória, foi chamado com urgência para tomar a vacina contra a Covid-19 no centro de vacinação de Santarém, mas acabou por ser mandado para casa quando já estava dentro do gabinete médico. "Andam a gozar com as pessoas", desabafou aoo utente, que pede reserva de identidade, e que se diz revoltado com toda a situação.Segurança numa empresa privada, o homem estava a trabalhar a 100 quilómetros de Santarém quando recebeu duas chamadas telefónicas da Autoridade de Saúde, às 11h30, a convocá-lo para estar no centro de vacinação escalabitano pelas 13h30. "Eu cumpri o horário. Fiz a admissão, preenchi a papelada toda e entrei para o gabinete", explica o queixoso. Depois de algumas perguntas sobre a sua situação clínica, "a médica decidiu não administrar a vacina, e mandou-me embora porque fui chamado indevidamente", explica.Ao, a direção do Agrupamento de Centro de Saúde da Lezíria confirma que foram convocados utentes detentores "de comorbilidade, com suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração", e constantes no plano nacional como de 1ª fase. Mas o "que se verificou foi que alguns utentes não estavam nesta conformidade, quando avaliados".