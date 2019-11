Doentes com alta custam 100 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde

O internamento de doentes que não têm para onde ir após receberem alta clínica representa um encargo que ultrapassa os 100 milhões de euros por ano para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), de acordo com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).Em média, os pacientes estão internados cerca de 90 dias a mais do que deveriam estar. Metade está à espera de uma vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)."O encargo para os hospitais equivale, na prática, a toda RNCCI como existe atualmente", explica o presidente da APAH, Alexandre Lourenço, que defende a aplicação do mesmo montante em "respostas integradas" efetivas, como na expansão da RNCCI, que reúnam o Ministério da Saúde e a Segurança Social."Os hospitais são obrigados a encontrar remendos, que não resolvem o problema, como a subcontratação a lares ou a criação de unidades, como a anunciada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mas isso não resolve os problemas dos doentes e pode até agravá-los, porque não têm os cuidados que necessitam", defende.A ausência de uma alternativa fora do hospital traduz-se, além da perda de autonomia, no aumento do risco de infeção hospitalar por parte de quem, afinal, já tem alta clínica.camas de hospitais públicos são diariamente ocupadas por pessoas que não precisam de estar internadas, mas que não têm alternativa, de acordo com barómetro de internamentos sociais da Associação dos Administradores Hospitalares, divulgado em abril.Incapacidade das famílias ou falta de respostas na comunidade, com a falta de vagas na rede de cuidados continuados, são os principais motivos destes internamentos sociais.O Hospital de Santa Maria, que integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, vai disponibilizar, a partir de meados de dezembro, um espaço com 26 camas para utentes que já tiveram alta clínica, mas que permanecem internadas por não terem para onde ir.No Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) as despesas com lares representam um encargo anual de 450 mil euros. "Atualmente temos 46 utentes, sobretudo idosos, com alta clínica que aguardam maioritariamente resposta da Segurança Social, para integração em lar.Destes 46 utentes, 26 encontram-se em camas de retaguarda (Lar), suportadas pelo Hospital Fernando Fonseca", adiantou aofonte oficial da unidade hospitalar.