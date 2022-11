Doentes com cancro aconselhados a preservar fertilidade antes de tratamentos

O diagnóstico de cancro não tem como sentença a infertilidade, no entanto é sabido que após tratamentos de quimio ou radioterapia, a probabilidade dos sobreviventes terem filhos reduz em 50%.Nesse seguimento, médicos e doentes alertam para a preservação da fertilidade nos doentes oncológicos, sublinhando que esta é uma oportunidade que não se pode perder.Apesar de nos últimos anos o conhecimento dos especialistas ter evoluído, existem ainda algumas limitações na referenciação para a consulta de Medicina de Reprodução, alerta a coordenadora do Centro de Preservação da Fertilidade do Centro Hospitalar e Universitário da Universidade de Coimbra (CHUC), Teresa Almeida Santos, em declarações à imprensa nacional. O acesso a informação sobre o risco de infertilidade e a possibilidade de preservar gâmetas (óvulos e espermatezóides) revela-se assim essencial para todos os doentes em idade fértil, incluindo a puberdade.O médico deve abordar o tema no momento do diagnóstico do cancro, de modo a que caso seja desejo do doente, haja uma referenciação rápida, adianta Teresa Santos em entrevista à imprensa nacional. O encaminhamento para os centros de Procriação Medicamente Assistida deve ser feito no momento do diagnóstico, de forma a que a criopreservação se dê ainda quando estão a realizar em que estádio se encontra a doença.Em Portugal, os hospitais com centros de Procriação Medicamente Assistida que têm lugar no Norte, Centro e Lisboa Vale do Tejo, fazem a preservação de gâmetas por doença oncológica, sendo o material criopreservado por cinco anos, que são renovados com o consentimento do doente.