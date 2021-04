Doentes com cancro estão a chegar ao hospital em fases tão tardias da doença que “praticamente já não é possível” tratar, alertou este sábado o diretor do Serviço de Pneumologia do Hospital Amadora-Sintra, acrescentando que a situação é particularmente grave no caso do cancro do pulmão.









“Esses doentes estão a pagar a fatura de não terem podido recorrer ao hospital”, lamentou Fernando Rodrigues, sublinhando que, agora que a epidemia abrandou, “é hora de recuperar os doentes não Covid, nomeadamente os que sofrem de insuficiência respiratória”, como os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crónica. “Durante este ano, estes doentes praticamente desapareceram” das consultas com medo de contraírem Covid, diz o especialista.