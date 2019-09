Doentes com cancro na bexiga estão sem medicamento

Os doentes oncológicos com cancro na bexiga estão a ser tratados, na fase posterior à remoção do tumor, com métodos alternativos, devido ao medicamento Bacilo de Calmette e Guérin estar esgotado."Foi comunicada pelo nosso fornecedor a impossibilidade de manter o normal fornecimento da referência, devido a problemas no fabrico do medicamento. Situação análoga foi reportada pelo fornecedor alternativo", disse aofonte do Hospital São João, no Porto, que fala numa situação "transversal a todo o País e a países europeus"."Apesar do problema, foi possível adquirirmos algum produto com origem alemã", acrescentou. O hospital prevê a regularização do fornecimento ainda este ano.Nos últimos anos verificaram-se ruturas pontuais. As aquisições foram sendo alternadas entre um e outro laboratório, mas este ano o corte foi total.Por sua vez, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla pede, em carta aberta, que os doentes tenham acesso aos medicamentos inovadores, que estabilizem a doença e permitam maior qualidade de vida.Em resposta, a Autoridade do Medicamento - Infarmed diz que os doentes com escleroso múltipla têm acesso a todos os remédios autorizados na Europa e que há "um medicamento que está em avaliação".