Doentes com cancro sem exames no IPO de Lisboa

Hospital vai contratar privados para reduzir as listas de espera.

Por Francisca Genésio | 09:21

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa não está a conseguir dar resposta a todas as doentes que precisam de fazer exames de diagnóstico ao cancro da mama.



Para melhorar o serviço, o IPO vai recorrer "temporariamente" aos privados e assim "reduzir de forma rápida" as listas de espera para o exame, disse à Lusa o presidente do IPO, Francisco Ramos.



Ao Correio da Manhã, Luís Sá, presidente da Sociedade Portuguesa de Senologia, explicou que tem tudo que ver "com o aumento das taxas de sobrevida", e também com o "aumento dos novos casos".



"É urgente aliviar a carga de doentes no IPO, as mulheres operadas há mais de cinco anos podem ser seguidas pelos médicos de família, dando assim lugar aos novos casos", reforçou o médico.