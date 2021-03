Doentes com esclerose múltipla sem prioridade na vacina da Covid-19

A Covid-19 foi embora há quase seis meses, mas as sequelas ainda afetam a vida de Bruno Alves. Aos 31 anos, portador de Esclerose Múltipla (EM) há 12, o profissional de Marketing Digital, residente em Rendufe, Amares, é um dos defensores da inclusão de doentes com EM na fase prioritária da vacinação. "Não tenho dúvidas de que as sequelas se devem ao facto de ser esclerosado e acredito que vacinar já os portadores da doença pode evitar que o estado destes doentes piore com a infeção", frisa.Tal como Bruno, João Correia também tem 31 anos e há nove que aprende, todos os dias, a lidar com a doença incapacitante, que já o deixou surdo, mudo e sem caminhar. Com a medicação atual, João, ligado ao setor têxtil, agora desempregado "devido à doença", consegue ter uma vida "mais ou menos normal", mas não entende como é que os doentes com EM, "uma doença incapacitante, que baixa para níveis reduzidíssimos o sistema imunitário", não estão "incluídos na primeira ou segunda fase de vacinação contra a Covid-19"."Não basta vacinar os maiores de 55 ou 65 anos, é urgente vacinar os doentes em geral", defende João Correia, que lançou uma petição na internet pela inclusão prioritária destes doentes na vacinação. "Estima-se que em Portugal existam entre cinco a oito mil doentes com EM e, devido à medicação imunossupressora que fazemos, corremos riscos muito elevados de infeção, mas uma vez mais fomos esquecidos pelo Ministério da Saúde", acusa. Questionada pelo CM, a Direção-Geral de Saúde, entidade responsável pelo plano de vacinação, refere que "estas doenças estão a ser consideradas para inclusão na Fase 2".